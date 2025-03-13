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В Минцифры России разъяснили, как идет процесс взлома сервиса «Госуслуги»

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Министерство цифрового развития РФ сообщило о методах, которыми мошенники пытаются взломать сервис «Госуслуги».

Ведомство отметило, что злоумышленники не могут получить доступ к системе напрямую, поэтому используют тактики социальной инженерии, заставляя пользователей самостоятельно выдавать коды доступа.

Минцифры также предупредило о подозрительной активности на аккаунтах. Если пользователи получают просьбы подтвердить учетную запись через интернет-банк или обратиться в многофункциональный центр для смены номера, это может сигнализировать о мошенничестве.

Министерство настоятельно рекомендует россиянам никогда не передавать свои учетные данные и внимательно проверять адреса сайтов, на которых вводится личная информация. Кроме того, следует загружать приложение «Госуслуг» только из надежных источников.

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