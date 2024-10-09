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В Минцифры предложили блокировать анонимные спам-звонки в России

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Министерство цифрового развития России выступило с инициативой по блокировке анонимных спам-звонков. Согласно новому проекту закона, операторы должны будут требовать от компаний информацию о целях их обзвона.

Если закон будет принят, компании, совершающие массовые звонки, например, банки с предложениями кредитов, обязаны будут сообщать операторам, кто они и зачем звонят. В противном случае такие вызовы будут блокироваться.

Каждый месяц операторы блокируют около 500 миллионов спам-звонков, которые часто используются для мошенничества или навязывания сомнительных услуг. Минцифры считает, что функция определения номера должна быть доступна всем абонентам бесплатно.

Ожидается, что правительство рассмотрит поправки к закону «О связи» в конце 2024 года, а новый закон вступит в силу в следующем году.

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