В Минцифры обсудили введение сбора за использование зарубежного софта

Министр цифрового развития России, Максут Шадаев, заявил, что Минцифры рассматривает возможность введения платы с российских компаний, которые продолжают использовать зарубежное программное обеспечение (ПО).

Эта мера направлена на создание «равных условий» для иностранного и российского софта, сообщил министр в ходе выступления на TAdviser SummIT, передает ТАСС.

Шадаев признал, что российские компании научились адаптироваться к ограничениям и запретам, устанавливая обновления на зарубежное ПО и прочие меры. В связи с этим Министерство цифрового развития будет настаивать на двух подходах.

Во-первых, предлагается создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса, чтобы поощрить переход на использование российских решений. Это может быть связано с налоговыми мотивами. Во-вторых, если компании все же продолжают использовать зарубежное ПО, обсуждается вопрос введения платы или сбора за его использование.

Максут Шадаев отметил, что если бизнесу не выгодно инвестировать в российское ПО, то при его внедрении может быть снижена налоговая нагрузка. Он выразил уверенность, что будут приняты соответствующие решения. Введение платы за использование иностранного ПО может быть непопулярной мерой, но это позволит уравнять условия для внедрения российского ПО с уже используемым зарубежным, добавил Шадаев.