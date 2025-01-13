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В Минцифры дали советы по защите страницы в соцсети «ВКонтакте»

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В Минцифры рассказали о способах защиты страницы в «ВКонтакте» от хакеров. Первым делом рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. Также важно указать свои настоящие имя и фамилию и загрузить узнаваемые фотографии.

Создавая пароль, стоит использовать сочетание цифр, символов и букв разного регистра. Если вы получаете подозрительные SMS, замечаете чужие попытки входа или подозреваете взлом, немедленно меняйте пароль в разделе безопасности профиля.

Специалисты советуют использовать одноразовые коды для входа вместо пароля, которые можно получить через SMS или приложение. Также важно привязать к аккаунту актуальный номер телефона и почтовый адрес, и никогда не сообщать коды другим людям.

Регулярно проверяйте историю активности в аккаунте. Если заметите незнакомые сеансы, завершите их и измените пароль. Минцифры предостерегают от использования сторонних сервисов для «ВКонтакте», так как они могут содержать вирусы.

Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите свои данные на подозрительных сайтах, чтобы избежать мошенничества.

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