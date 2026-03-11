Главная » Новости

В Minecraft появился мод по мотивам Fallout с полным набором игровых механик

В Minecraft вышел новый модпак, позволяющий игрокам исследовать кубические пустоши, воссозданные по мотивам вселенной Fallout. Игра начинается с побега из убежища, как в оригинальной игре, и включает ключевые элементы оригинальной серии, такие как торговля крышками и использование силовой брони.

В моде представлено более 50 видов оружия, включая лазерный миниган, а также свыше 60 игровых персонажей для торговли и взаимодействия. Проект разрабатывается большой командой, которая планирует дальнейшие обновления и расширение контента.

