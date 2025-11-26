В МИФИ создают гибрид самолёта и дирижабля для телеком-инфраструктуры

НИЯУ МИФИ разработает новую технологическую платформу для беспилотных авиационных систем после победы в конкурсе Фонда НТИ. Проект направлен на создание высотной атмосферной платформы, способной длительное время находиться над определённой территорией и обеспечивать связь в неназемных сетях.

Инжиниринговый центр МИФИ предложил концепцию гибрида самолёта и дирижабля, сочетающего длительное пребывание в воздухе и высокую устойчивость к ветру. Платформа должна обладать нулевой плавучестью в стратосфере и аэродинамическими характеристиками летательного аппарата самолётного типа, что позволит минимизировать энергозатраты при сильных ветрах.

Проект предусматривает создание трёх классов платформ: лёгкой, средней и тяжёлой. Лёгкая модель будет представлять собой самолёт с автономностью до пяти суток, средняя — «летающее крыло» с дизельной установкой и автономностью до двух недель. Тяжёлая стратосферная платформа получит криогенную силовую установку и станет основой для будущих телеком-систем, включая распределённые сети 6G.

В рамках НИОКР планируется выпуск двух полноразмерных образцов. Первая апробация лёгкой платформы намечена на 2026 год, а в 2027 году ожидается завершение пилотных проектов. В числе запланированных испытаний — запуск в Якутии и участие в проекте по обеспечению связи для беспилотных грузовиков.

Платформа будет оснащена MIMO-системой с адаптивной антенной решёткой и тремя каналами базовой станции пропускной способностью до 120 МГц, что позволит обеспечить покрытие площадью от 150 до 450 квадратных километров. Для точного позиционирования предусмотрена система микронавигации на основе GNSS, инерциальных сенсоров и квантового магнитометра.