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В МИФИ создали устройство для дезинфекции ран с помощью света

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Ученые НИЯУ МИФИ создали новое светодиодное устройство для дезинфекции ран, которое будет представлено на международном военно-техническом форуме «Армия», открывающемся 12 августа.

В МИФИ создали устройство для дезинфекции ран с помощью света

Прибор, названный УФФ-630/675-01-БИОСПЕК, разработан совместно с компанией «БИОСПЕК». Он работает по принципу облучения инфицированных ран красным светом с длиной волны 665 нм, охватывая площадь до 20 на 20 сантиметров.

Для повышения эффективности облучения используется фотосенсибилизатор — вещество, которое увеличивает чувствительность тканей к свету. В результате взаимодействия фотосенсибилизатора и света образуются активные формы кислорода, уничтожающие патогенные микроорганизмы, включая антибиотикоустойчивые.

Кроме того, облучение способствует регенерации тканей. Устройство предназначено для лечения различных ран в полевых условиях.

В МИФИ создали устройство для дезинфекции ран с помощью света

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