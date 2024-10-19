В Microsoft признали проблему и приостановили обновление Windows 11 из-за сбоя

Компания Microsoft сообщила о проблеме с обновлением Windows 11 версии 24H2, которая вызывает сбои на компьютерах.

В частности, сообщается, что ошибка BSOD (синий экран смерти) возникает на устройствах с установленным приложением Voicemeeter, хотя это не единственная проблема обновления.

В официальном заявлении компании указано, что причиной сбоя является несовместимость драйвера Voicemeeter, что приводит к ошибке MEMORY_MANAGEMENT.

Из-за серьезности ситуации Microsoft приостановила распространение обновления 24H2 для компьютеров с Voicemeeter. Теперь пользователи не смогут установить это обновление через «Центр обновления Windows», и в компании рекомендуют не выполнять обновление вручную.

В качестве временного решения предлагается удалить Voicemeeter и все его компоненты, после чего запрет на обновление будет снят в течение 24 часов. Также можно дождаться новой версии программы, которая будет совместима с обновлением Windows 11 24H2.