Главная » Новости

В Microsoft официально отказываются от «Панели управления Windows»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Microsoft продолжает эволюцию Windows, добавляя новые функции и избавляясь от устаревших. Последней жертвой этой политики стала Paint 3D, которая вскоре будет отключена. Но это не единственное изменение: теперь в списке устаревших функций оказывается и панель управления Windows.

Первые слухи о замене панели управления появились еще в 2011 году, когда в утечке информации о Windows 8 упоминалось, что Microsoft планирует перейти на «Настройки ПК». Хотя этот интерфейс был создан для удобства пользователей, панель управления продолжала существовать.

В 2015 году высокопоставленный чиновник Microsoft подтвердил, что «Настройки» в конечном итоге заменят панель управления. Однако многие функции остались в старом приложении, что позволило ему продолжать работать.

На днях Microsoft обновила свою страницу поддержки, сообщив, что панель управления «находится в процессе ликвидации в пользу приложения ‘Настройки'».

Компания отметила, что хотя панель управления еще существует для обеспечения совместимости, рекомендуется использовать новое приложение, так как оно предлагает более современный интерфейс.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.