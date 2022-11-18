В мессенджере WhatsApp начал работать бизнес-справочник

Разработчики WhatsApp запустили в мессенджере новую полезную функцию.

Теперь пользователи могут искать компании, обмениваться с ними сообщениями и совершать у них покупки.

Новая функция позволяет искать не только по имени компании, но также и по категориям. При разработке учитывали простоту поиска, чтобы пользователи могли быстро найти представительство малого и среднего бизнеса, а также получить от них товары и услуги, а также напрямую пообщаться.

Пока воспользоваться быстрым поиском компаний можно в Бразилии, Индонезии, Мексике, Колумбии и Великобритании, причем в Бразилии можно искать и компании малого бизнеса.