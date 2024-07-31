В мессенджере WhatsApp добавили активацию лайка двойным нажатием

В популярном мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция, позволяющая ставить лайк на сообщение с помощью двойного нажатия. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно информации экспертов, новая опция значительно упростит процесс общения, позволяя пользователям быстро реагировать на сообщения.

При двойном нажатии на сообщение будет отправляться эмодзи сердца, что добавит элемент эмоциональной реакции.

На данный момент функция находится в стадии разработки и будет доступна в одном из будущих обновлений WhatsApp для устройств на базе Android.