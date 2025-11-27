Главная » Новости

В медвузах РФ распределение мест ведёт новая цифровая система

Российские исследователи представили цифровую систему, которая определяет наиболее востребованные медицинские специальности в конкретных регионах и помогает принимать решения о распределении бюджетных и целевых мест в медицинских вузах. Разработка прошла пилотное тестирование в Тверской области, сообщили в пресс-службе Yandex Cloud.

По данным компании, инструмент также позволяет прогнозировать трудоустройство выпускников, оценивать количество молодых специалистов в регионе и долю медиков, закончивших местные вузы. Эти показатели могут использоваться для анализа эффективности кадровой политики в здравоохранении.

Система создана на базе технологий бизнес-аналитики и визуализации данных от Yandex Cloud. В работе использовалась информация о месте трудоустройства и специальностях более тысячи врачей Тверской области. Разработка отображает востребованность специализаций, распределение медиков по возрастным группам и даёт прогнозы по рынку труда для молодых специалистов.

В дальнейшем планируется внедрение ИИ-агентов, которые будут автоматически выявлять критические кадровые дисбалансы и прогнозировать потребность медучреждений в специалистах на основе исторических данных. По словам разработчиков, это повысит качество работы региональных систем здравоохранения и их доступность для населения.

