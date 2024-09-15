В МАИ разрабатывают дрона-охранника с распознаванием нарушителей

В Московском авиационном институте (МАИ) разрабатывают новый беспилотник под названием «Контур», который будет использоваться для охранных целей. Эта беспилотная система может одновременно обрабатывать видеопотоки с 30 камер, что позволяет ей эффективно следить за безопасностью объектов.

Главная особенность «Контура» — это уникальное программное обеспечение, разработанное в институте. Оно позволяет дрону распознавать подозрительное поведение и выявлять оставленные вещи. Интерфейс программы простой и понятный, так что даже люди, не знакомые с дронами, смогут его использовать.

Беспилотник не только следит за обстановкой через свою камеру, но и получает данные от стационарных камер на охраняемом объекте. Все видеообразы обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, который анализирует информацию и предупреждает охранников о возможных угрозах.

Команда МАИ активно тестирует «Контур», и уже в апреле они собрали третий экземпляр дрона, который проходит испытания для улучшения системы посадки и других функций. В будущем планируется добавить новые технологии, чтобы дрон мог точно приземляться даже в сложных условиях.

Источник: ТАСС.