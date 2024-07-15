В магазине App Store добавили первый эмулятор ПК для iPhone и iPad

В App Store появилось новое приложение, которое называется эмулятор UTM SE.

Это приложение позволяет пользователям iPhone и iPad запускать виртуальные компьютеры с разными операционными системами.

Разработчики утверждают, что UTM SE может эмулировать полноценные операционные системы для настольных компьютеров. Среди поддерживаемых архитектур есть RISC-V, PPC и даже x86.

Но сами операционные системы не включены в приложение по понятным причинам. Однако заявлена возможность эмулировать Windows XP, Linux, Mac OS 9.2.1 и DOS. Приложение можно скачать бесплатно.