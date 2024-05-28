В магазин приложений Google Play добавили новый способ покупки приложений

Google Play представил новую функцию, позволяющую пользователям просить других людей оплатить платные приложения вместо них.

В магазине приложений Google Play появилась кнопка «Попросить оплатить другого», которая предоставляет альтернативный способ оплаты платного софта без использования банковской карты или мобильного счета.

Пользователь теперь может попросить своего друга или знакомого заплатить за выбранное приложение вместо него.

Кнопка «Попросить оплатить другого» добавлена на страницу выбора способа оплаты и генерирует уникальную ссылку. Эту ссылку можно отправить другому человеку, который будет иметь возможность оплатить выбранное приложение.

Ссылка действительна в течение 24 часов, и при ее использовании получатель должен указать свой полный адрес электронной почты.

Ссылка содержит краткое описание приложения и его цену. Теперь любой человек может попросить оплатить приложение даже при отсутствии его в семейной библиотеке или семейной группе для обмена приложениями.

На данный момент функция «Попросить оплатить другого» доступна для пользователей в Индии, но Google пока не разглашает подробности о ее появлении на других рынках.