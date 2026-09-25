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В macOS 27 появилась возможность узнать дату производства Mac

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В macOS 27 появилась возможность узнать дату производства Mac

В macOS 27 Golden Gate появилась возможность посмотреть дату производства компьютера Mac непосредственно в настройках системы.

Для этого нужно открыть «Системные настройки», перейти в раздел «Основные» — «Об этом Mac», а затем выбрать пункт Regulatory Certification. Внизу сертификата отображается новое поле Date of Manufacture с датой выпуска.

Ранее подобную информацию можно было получить по серийному номеру устройства, однако в 2021 году Apple начала использовать случайно сгенерированные серийные номера без зашифрованных данных о месте и времени производства.

Новую возможность заметили пользователи форума MacRumors. При этом один из них сообщил, что указанная дата совпала с датой производства заменённой системной платы, а не всего компьютера. Это может указывать на то, что информация привязана именно к логической плате.

Раздел с сертификационными данными появился ещё в бета-версиях macOS 27, однако Apple отдельно эту функцию не анонсировала.

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