В М.Видео-Эльдорадо составили топ-продаж товаров в новогодние праздники

Компания М.Видео-Эльдорадо проанализировала продажи во время новогодних праздников и выяснила, какие товары пользовались наибольшим спросом у россиян.

Лидерами стали аэрогрили, продажи которых выросли на 1831,5% по сравнению с прошлым годом. Это связано с растущей популярностью здорового питания и удобством в приготовлении пищи.

На втором месте оказались комплектующие для компьютеров с ростом в 384,4%. Люди активно обновляют свои устройства в преддверии новых игровых релизов. Струйные МФУ также показали рост на 177%, так как многие пользователи нуждаются в печати и сканировании документов.

Сегмент подписок на телеком-услуги увеличился на 139,9%, что связано с активным просмотром фильмов и сериалов в праздники. Спрос на пылесосы-хендстики вырос на 128% благодаря их компактности, а продажи наушников Apple увеличились на 69,9% с выходом новой модели AirPods 4.

Смарт-часы и браслеты показали рост на 106%, так как многие стремятся начать новый активный образ жизни. Комбинированные плиты выросли на 27%, что говорит о желании россиян обновить бытовую технику. Также наблюдается рост продаж телевизоров на 38,8%, что связано с улучшением качества домашнего досуга.

Коммерческий директор группы отметил, что начало года — это время, когда люди делают осознанный выбор в пользу товаров, которые повышают комфорт в повседневной жизни.