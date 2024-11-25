В М.Видео-Эльдорадо анонсировали дебют игрового мини-ПК Mega Mini Gaming 1

Группа М.Видео-Эльдорадо анонсировала совместное представление игрового компьютера Mega Mini Gaming 1 с компанией Tecno. Посетители смогут протестировать новинку на выставке РЭД ЭКСПО, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря в «Крокус Экспо». Компьютер поступит в продажу в первом квартале 2025 года по цене от 150 тысяч рублей.

На выставке M.Game и Tecno продемонстрируют множество игровых новинок, включая игровой мини-ПК с водяным охлаждением TECNO MEGA MINI Gaming G1, портативную игровую консоль и AR-очки TECNO Pocket Go, а также роботизированного пса TECNO Dynamic 1.

TECNO MEGA MINI Gaming G1 является одним из самых компактных игровых мини-ПК в мире с размерами 255 х 150 х 150 мм. Он работает на процессоре Intel® Core™ i9-13900H и оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060. Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель SSD ёмкостью до 2 ТБ, обеспечивая высокую производительность.

На стенде также будут проводиться активности с подарками и розыгрышами. Посетители, назвавшие кодовое слово «TECNO-GAME», получат специальный подарок от команды TECNO и M.Game.