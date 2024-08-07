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В Logitech отменили проект по выпуску «вечной» мыши по подписке

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Компания Logitech объявила об отмене проекта «вечной» мыши, которая должна была работать по подписке. Пользователи должны были платить за обновления и новые функции, что вызвало негативную реакцию.

Представитель Logitech сообщил, что устройство не выйдет на рынок и не является запланированным продуктом, а лишь идеей о будущих возможностях более устойчивой электроники.

Другие бренды также не намерены внедрять подобные подписочные системы для своих устройств.

В конце прошлого месяца глава компании анонсировала проект «вечной» мыши по подписке, вероятно как раз с целью оценить реакцию пользователей.

Концепция «вечного» аксессуара появилась в ходе обсуждений о снижении углеродного следа и увеличении долговечности электроники. Мышь должна была быть не просто куплена — для её корректной работы потребовалась бы платная подписка.

 

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