В линейке ZTE появились два недорогих смартфона с интерактивным «островком»

ZTE представила два смартфона среднего ценового сегмента — ZTE Axon 60 и Axon 60 Lite. Они имеют плоский дизайн с рублеными гранями и оснащены упрощенной версией функции «Dynamic Island», аналогичной присутствующей в iPhone.

ZTE Axon 60 оснащен 6,72-дюймовым дисплеем разрешением 2400×1080 пикселей и круглым отверстием для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Функция «Live Island» позволяет программно расширять отображение на экране для разных уведомлений. Также присутствует основная камера на 50 мегапикселей с дополнительным макромодулем и камера для эффекта размытого фона.

Аппаратная платформа основана на процессоре Unisoc T616, с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Другие характеристики включают двухдиапазонный Wi-Fi, операционную систему Android 13 и разъем для наушников.

Модель ZTE Axon 60 Lite оснащена 6,6-дюймовым экраном с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессором смартфона является Unisoc T606 с 4 ГБ оперативной памяти. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Остальные характеристики совпадают с базовой моделью.

Цена на ZTE Axon 60 составляет 219 долларов (чуть дороже 20 тыс. рублей), а на Axon 60 Lite — 177 долларов (16,2 тыс. рублей).