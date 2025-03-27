В линейке Vivo появился бюджетный, но прочный Y39 5G с ИИ-функциями

Компания Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон Y39 5G, который предлагает прочный корпус и ёмкий аккумулятор. Устройство также оснащено функциями на базе искусственного интеллекта.

Vivo Y39 имеет 6,68-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. В нём установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

На задней панели расположена двойная камера с 50 Мп и 2 Мп, а спереди — 8-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон также имеет защиту по стандарту MIL-STD-810H, защиту от воды и пыли IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку двух SIM-карт. Устройство работает на базе FuntouchOS 15 на Android 15.

Vivo Y39 5G доступен в двух цветах: «Океан синий» и «Лотос фиолетовый». Стартовая цена модели с 8 ГБ + 128 ГБ памяти составляет 16 999 индийских рупий, а версия с 8 ГБ + 256 ГБ — 18 999 рупий.