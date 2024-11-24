В линейке смартфонов Honor 300 будет модель Ultra, опубликованы рендеры

Компания Honor анонсировала приближающийся запуск новой серии смартфонов Honor 300 в Китае. Линейка включает три модели: Honor 300, 300 Pro и 300 Ultra.

В интернет-магазине уже доступны стандартная версия и модель Pro, а вот 300 Ultra пока не представлена официально.

Инсайдер Digital Chat Station поделился рендерами Honor 300 Ultra, на которых видно устройство с изогнутым экраном и вырезом для двойной селфи-камеры. На задней панели расположена тройная камера с перископическим телеобъективом и светодиодной вспышкой, аналогичная той, что у моделей 300 и 300 Pro.

Honor 300 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и получит аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки. Информация о его размерах и доступных цветах пока отсутствует.

Что касается Honor 300 и 300 Pro, обе модели также будут иметь аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Однако только Pro-версия получит беспроводную зарядку.

Стандартная модель, как ожидается, будет оснащена чипсетом Snapdragon 7-series и будет иметь толщину 6,97 мм и вес 181 грамм, в то время как Pro будет толще (7,7 мм) и тяжелее (187 грамм).