В линейке Lenovo появился ноутбук YOGA Air 14s с Snapdragon X Plus

Новый ноутбук уже предлагается на китайском рынке и получил ценник более 100 тыс. рублей.

Компания Lenovo анонсировала новую версию своего тонкого ноутбука YOGA Air 14s. Новинка отличается наличием 10-ядерного процессора Snapdragon X Plus (X1P-64-100), 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448 и SSD-накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ.

Ноутбук оснащён 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2944×1840 пикселей и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая 100% охват цветовых гамм sRGB и DCI-P3 при максимальной яркости 1000 нит.

Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 24 часов воспроизведения видео. Устройство выполнено в лёгком алюминиевом корпусе весом 1,29 кг и толщиной 12,9 мм, доступно в двух цветах: Hannstar Blue и Light Seashell.

Стоимость нового ноутбука составляет 7599 юаней или 103 000 рублей.