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В линейке Galaxy Z Fold 6 скорее всего не будет версии Fold 6 FE

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно последним новостям, Samsung запланировала выпустить несколько новых устройств из своей серии складных смартфонов Fold 6.

Ожидается, что в серии появятся три различных модели: Galaxy Z Fold 6, Fold 6 Ultra и Fold 6 FE. Утечки спецификаций о серии Galaxy Z Fold 6 уже появились в сети.

Однако, по последним данным, Samsung решила отложить выпуск модели Fold 6 FE на более поздний срок. В настоящее время Samsung является лидером на рынке складных смартфонов, но отстает в области дизайнерских инноваций.

Китайские производители смартфонов выпускают более компактные складные устройства, в то время как Samsung придерживается своей философии дизайна, что делает их складные телефоны не слишком удобными для удержания в руке.

Согласно отчету издания ITHome, Samsung рассматривает возможность переноса запуска модели Galaxy Z Fold 6 FE из-за возможных проблем с ее дизайном, которые могут не устроить пользователей.

Поэтому ожидается, что на предстоящем мероприятии Samsung будут представлены только модели Z Fold6 и Z Flip6, а Galaxy Z Fold 6 FE, похоже, будет отложена до следующего года.

Samsung, вероятно, откладывает выпуск модели Z Fold 6 FE с целью представить более тонкое складное устройство. Например, толщина Huawei Mate X3 составляет 11,8 мм, в то время как Z Fold5 в сложенном виде имеет толщину 13,4 мм.

Учитывая предыдущий опыт Samsung с серией Galaxy S, задержка в дизайне модели Z Fold 6 FE не является сюрпризом. К примеру, Galaxy S23 был представлен в феврале 2023 года, а Galaxy S23 FE — в октябре 2023 года.

Samsung обычно откладывает устройства с индексом «FE» на более поздние сроки.

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