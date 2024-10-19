В линейке бренда Nokia появился новый кнопочный телефон с 4G

HMD Global, возможно, преждевременно прекратила лицензионное соглашение с Nokia, но у финской компании остались некоторые обязательства по отношению к продуктам. Это может объяснить появление нового кнопочного телефона Nokia 108 4G, который HMD Global недавно представила в Китае.

Телефон не отличается особым стилем, что ожидаемо для бюджетной модели. На официальных изображениях Nokia 108 4G выглядит громоздким, но это может быть преимуществом для пользователей, поскольку с ним будет удобно обращаться.

Что касается характеристик, основной момент — отсутствие камеры, включая даже VGA-сенсор, что ограничивает возможность делать снимки. Устройство оснащено 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем и съёмным аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, что становится редкостью.

Как следует из названия, телефон поддерживает 4G VoLTE и имеет аудиоразъём 3,5 мм и светодиодный фонарик. Клавиатура имеет крупные кнопки для удобства использования. Nokia 108 4G будет доступен в чёрном, синем и розовом цветах.

На данный момент телефон выпущен только в Китае и стоит примерно 33 евро / 36 долларов. Планы по его продаже в других регионах пока не ясны, и, похоже, модель была разработана специально для китайского рынка.