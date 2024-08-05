В «Лаборатории Касперского» выявили следящий за россиянами Android-троян

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую угрозу кибершпионажа.

Специалисты антивирусной компании «Лаборатория Касперского» обнаружили ранее неизвестный троян под названием LianSpy, активно используемый для шпионажа за российскими пользователями Android-устройств.

По информации экспертов, вредоносная программа начала свою деятельность в середине 2021 года. Злоумышленники активно маскировали следы, однако сотрудникам «Лаборатории Касперского» удалось выявить LianSpy весной 2022 года.

Шпионские действия трояна носили точечный характер, было заражено более 10 целей. Точные детали об объектах атак не раскрываются в связи с сохранением анонимности пострадавших.

Специалисты напоминают, что шпионское ПО может маскироваться под обычные приложения. Пользователям советуют регулярно проверять смартфоны на наличие подозрительных программ с помощью проверенных антивирусов.

Источник: Ведомости.