В Конгресс США пригласили главу Anthropic из-за кибератаки с использованием ИИ

Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей США вызвал генерального директора Anthropic Дарио Амодеи для дачи показаний 17 декабря. Как сообщают американские СМИ, слушания связаны с расследованием кибератак, которые, по оценке компании, могли быть проведены группой хакеров, предположительно связанной с Китаем и использовавшей возможности ИИ-модели Claude.

По информации Anthropic, подозрительная активность была выявлена в середине сентября. В ходе внутреннего анализа установлено, что злоумышленники применяли ИИ-инструменты для автоматизации кибератак вплоть до минимального участия человека. Целями попыток проникновения стали технологические корпорации, финансовые организации, химические предприятия и государственные агентства. Из примерно тридцати зафиксированных попыток некоторым удалось достичь результата.

Письма с приглашением на слушания были направлены также генеральному директору Google Cloud Томасу Куриану и главе Quantum Xchange Эдди Зервигону. В Anthropic отказались комментировать предстоящие слушания.

Слушания в Конгрессе проходят на фоне усиливающегося внимания американских властей к возможному использованию ИИ в кибератаках и рискам, связанным с развитием крупных языковых моделей.

