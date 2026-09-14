В коде iOS 27 нашли возможность заменить ИИ Siri на ChatGPT или Claude

В закрытых компонентах iOS 27 и macOS Golden Gate обнаружили механизмы, позволяющие глубоко интегрировать в Siri сторонние ИИ-модели, включая Claude и ChatGPT.

Один из них, Model Delegation, позволяет использовать Claude как расширение Siri по аналогии с уже встроенной интеграцией ChatGPT. В демонстрации Claude обрабатывает запрос пользователя, а когда требуется доступ к системным функциям Apple, передаёт выполнение действия Siri.

Другой механизм в Model Manager Services потенциально позволяет полностью заменить серверную модель Siri сторонней системой, например GPT-5.6. Такая модель может получать инструменты Siri, запрашивать системные действия и обрабатывать полученные данные, после чего ответ отображается через интерфейс голосового помощника Apple.

Пока эти возможности недоступны пользователям и сторонним разработчикам. В актуальной реализации меню «Ask…» поддерживает только ChatGPT, а Apple ещё не открыла доступ к Model Delegation для других компаний.