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В КНР вводят запрет на продажу беспроводных зарядных устройств для iPhone

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В КНР вступили в силу новые правила, запрещающие продажу некоторых беспроводных зарядных устройств, включая зарядки Apple для iPhone. Как сообщают китайские СМИ, запрет начнет действовать с 1 сентября.

В КНР вводят запрет на продажу беспроводных зарядных устройств для iPhone

Регулирующие органы страны объяснили, что причина запрета заключается в том, что многие беспроводные зарядные устройства работают на частотах, которые могут создавать помехи, особенно в авиационной отрасли.

Теперь такие устройства смогут функционировать только в трех разрешенных диапазонах частот: от 100 до 148,5 килогерца, от 6765 до 6795 килогерц и от 13553 до 13567 килогерц.

В частности, это ударит по зарядным станциям Apple MagSafe для iPhone, которые работают на частоте 360 килогерц, выходящей за пределы разрешенных диапазонов.

Кроме того, власти ограничили максимальную мощность зарядных станций до 80 ватт. С введением новых правил будет прекращен импорт зарядных устройств, которые не соответствуют установленным ограничениям.

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