В КНР успешно прошли тесты беспилотника с полезным грузом в одну тонну

В субботу в городе Циндао состоялся первый полёт нового грузового дрона TP1000, который стал первым в Китае большим беспилотным самолётом, способным перевозить одну тонну груза. Этот дрон разработан в соответствии с китайскими стандартами гражданской авиации и может сбрасывать грузы.

TP1000 имеет взлётную массу 3,3 тонны и максимальную грузоподъёмность 1000 килограммов. В сравнении с предыдущей моделью TP500, новая версия обладает увеличенной грузоподъёмностью и радиусом действия — при полной загрузке она может пролететь до 1000 километров.

Дрон также оснащён функцией интеллектуальной воздушной доставки, что делает его полезным для реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий природных катастроф.

Первый полёт длился 26 минут, и все характеристики дрона соответствовали ожиданиям, продемонстрировав отличную устойчивость и манёвренность. TP1000 ожидается в эксплуатации к 2026 году, что станет важным шагом вперёд в области беспилотных технологий и логистики в Китае.

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