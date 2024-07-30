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В КНР создали ещё одну национальную операционную систему TencentOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В Китае создается все больше национальных операционных систем.

В КНР создали ещё одну национальную операционную систему TencentOS

Недавно был адаптирован под китайские процессоры открытый дистрибутив Linux TencentOS от компании Tencent. Он основан на CentOS и совместим с процессорами Kunpeng, Hygon и Feiteng.

Кроме того, разработчики из КНР модифицировали операционную систему OpenKylin для работы с моделями искусственного интеллекта непосредственно на локальном ПК пользователя. Это позволяет интегрировать функции ИИ в интерфейс ОС.

Также стало известно, что компания Huawei готовит десктопную версию своей операционной системы HarmonyOS. Предполагается, что она сможет заменить Windows на ноутбуках Huawei, однако пока неясно, насколько хороша будет поддержка приложений.

В Китае активно работают над созданием национальных операционных систем на базе Linux, которые были бы совместимы с отечественной вычислительной техникой и обеспечивали встроенные функции искусственного интеллекта.

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