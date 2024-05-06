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В КНР разработали помогающих друг другу в передвижении роботов-улиток

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Ученые из Китайского университета Гонконга разработали роботов-улиток, которые способны помогать друг другу в передвижении. Эта новая разработка вдохновлена улитками и их способностью перемещаться, образуя мосты и пандусы.

В КНР разработали помогающих друг другу в передвижении роботов-улиток

Роботы-улитки имеют форму, напоминающую панцирь улитки, и используют гусеницы для передвижения.

Они могут сцепляться друг с другом, создавая временные конструкции, которые позволяют им преодолевать препятствия и перемещаться по неровной поверхности. В отличие от настоящих улиток, которые используют липкую слизь для сцепления, роботы-улитки используют магниты, встроенные в их гусеницы.

Ученые планируют использовать эти роботы-улитки в различных областях, таких как исследование космоса, разборка завалов и другие работы, где требуется высокая маневренность, проходимость и компактные размеры.

Эта разработка демонстрирует применение биомиметики, когда наука черпает вдохновение из животного мира для создания новых технологий и решений. Роботы-улитки представляют собой интересный пример применения принципов, наблюдаемых в природе, для разработки инновационных решений в робототехнике.

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