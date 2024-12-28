В КНР прошла презентация нового бюджетного смартфона Vivo Y200+

Компания Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон Y200+ на китайском рынке.

Устройство оснащено 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720×1608 и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение даже при ярком солнечном свете. Дисплей также сертифицирован TÜV Rheinland.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который поддерживает многозадачность и игры. Y200+ предлагает 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.

Для фотографий предусмотрена двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а фронтальная камера имеет 5 мегапикселей. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 44 Вт, а толщина устройства составляет всего 7,99 мм.

Vivo Y200+ доступен на JD.com в различных конфигурациях: 8 ГБ + 256 ГБ за 1099 юаней (14 800 руб.), 12 ГБ + 256 ГБ за 1 299 юаней (17 500 руб.) и 12 ГБ + 512 ГБ за 1499 юаней (20 200 руб.). Смартфон представлен в трёх цветах: «Абрикосовое море», «Небесный город» и «Полуночный чёрный».