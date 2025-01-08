В КНР показали прототип летающего электромобиля с вертикальным взлетом

Юго-Восточный университет в Китае анонсировал свой первый летающий автомобиль Kunpeng No.1, который обещает изменить повседневный транспорт.

Этот уникальный автомобиль, разработанный исследовательской группой университета, сочетает в себе возможности наземного и воздушного движения.

Kunpeng No.1 отличается от стандартных летающих дронов и электрических самолетов тем, что использует автомобильное шасси и имеет «полное рулевое управление и полный привод».

Он оснащен четырьмя роторами и мощным аккумулятором, что позволяет ему взлетать на высоту более 300 метров и летать не менее 20 минут. На земле автомобиль может развивать скорость до 60 км/ч.

Руководитель проекта, профессор Инь Годун, отметил, что этот летающий автомобиль — только начало, и его разработка направлена на создание нового типа транспорта, который сможет сократить время в пути и уменьшить пробки. Хотя Kunpeng No.1 пока является прототипом, он символизирует начало новой эры в транспортной отрасли.