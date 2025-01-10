В КНР начались продажи смартфона Huawei Enjoy 70X с Kirin 8000A

Смартфон Huawei Enjoy 70X с чипсетом Kirin 8000A теперь доступен в продаже в официальном магазине VMall.

Эта модель получила хорошие характеристики и как считает производитель Enjoy 70X при средней цене даст пользователю возможности флагманских устройств.

Enjoy 70X представляет собой новое поколение линейки Enjoy, обладая несколькими премиальными функциями, создающими ощущение флагманского устройства.

В рамках распродажи в торговом центре Huawei Mall пользователи могут приобрести Enjoy 70X с поддержкой 5G и функцией спутниковой SMS-рассылки.

Цены на модель варьируются: Enjoy 70X (128 ГБ) стоит 1799 юаней (24 634 руб.), версия на 256 ГБ — 1999 юаней (27 386 руб.), а 512 ГБ — 2299 юаней (31 481 руб.). При покупке смартфона клиент также получит бесплатные наушники Huawei.

Покупатели могут выбрать между четырьмя цветами: «Голубое озеро», «Еловый лес», «Золотой чёрный» и «Снежно-белый».

Устройство оснащено 6,78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение и технологию AI Wet Hand touch, позволяющую управлять устройством даже мокрыми руками.

Enjoy 70X работает на HarmonyOS 4.2 и имеет чип Kirin 8000A, что значительно улучшает производительность. На задней панели расположены две камеры: 50-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельный датчик глубины, а на передней — 8-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон также оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo мощностью 40 Вт, позволяющей быстро заряжать устройство.

Источник: huaweicentral