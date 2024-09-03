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В КНР начались продажи недорогой электроплиты Xiaomi с функцией пароварки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Xiaomi представила новое компактное кухонное устройство — электрическую плиту Mijia MEC01, которая становится отличным дополнением для любой кухни благодаря своим небольшим размерам и доступной цене.

В КНР начались продажи недорогой электроплиты Xiaomi с функцией пароварки

Плита оснащена одной конфоркой и работает от электричества с максимальным потреблением 1000 Вт.

Одной из интересных особенностей Mijia MEC01 является наличие кастрюли в комплекте, а также пароварки объёмом 1,2 литра со стеклянной крышкой.

Плита предлагает пять режимов мощности: первые два предназначены для медленного приготовления, третьи и четвёртые подходят для приготовления на пару, а пятый — для кипячения.

В КНР начались продажи недорогой электроплиты Xiaomi с функцией пароварки

Новинка поддерживает шесть режимов приготовления и имеет функцию отложенного старта. По завершении выбранного цикла плита автоматически включает режим подогрева на 8 часов. Также предусмотрена защита от выкипания: при перегреве устройство отключается.

Цена электрической плиты Mijia MEC01 на китайском рынке составляет всего $24, что делает её доступным выбором для пользователей.

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