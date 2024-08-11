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В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Titan Army представила новый игровой монитор P32A2S2 на китайском рынке, который на старте продаж доступен на JD.com по цене 2299 юаней (27 300 рублей).

В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей

Монитор имеет 31,5-дюймовую IPS панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей и поддерживает частоту обновления 240 Гц, что обеспечивает плавное изображение в играх. Время отклика GTG составляет 1 мс, минимизируя размытость и ореолы.

Яркость монитора достигает 350 нит, статическая контрастность составляет 1000:1, а поддержка HDR400 улучшает качество изображения. Он охватывает 97% цветовых гамм DCI-P3 и NTSC, а также 100% sRGB, что делает его отличным выбором для игр и контента. Угол обзора составляет 178° по горизонтали и вертикали.

В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, совместимую с графическими картами AMD и NVIDIA, что помогает устранить разрывы экрана. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а также поддерживает крепления VESA 100 x 100 мм.

P32A2S2 оснащен двумя портами HDMI 2.0, двумя входами DisplayPort 1.4 и аудиоразъемом 3,5 мм. Технологии низкого синего света и без мерцания снижают нагрузку на глаза, а режимы PIP/PBP позволяют удобно работать с несколькими входами.

В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей

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