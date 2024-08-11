В КНР начались продажи игрового монитора Titan Army за 27 тыс. рублей

Titan Army представила новый игровой монитор P32A2S2 на китайском рынке, который на старте продаж доступен на JD.com по цене 2299 юаней (27 300 рублей).

Монитор имеет 31,5-дюймовую IPS панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей и поддерживает частоту обновления 240 Гц, что обеспечивает плавное изображение в играх. Время отклика GTG составляет 1 мс, минимизируя размытость и ореолы.

Яркость монитора достигает 350 нит, статическая контрастность составляет 1000:1, а поддержка HDR400 улучшает качество изображения. Он охватывает 97% цветовых гамм DCI-P3 и NTSC, а также 100% sRGB, что делает его отличным выбором для игр и контента. Угол обзора составляет 178° по горизонтали и вертикали.

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, совместимую с графическими картами AMD и NVIDIA, что помогает устранить разрывы экрана. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а также поддерживает крепления VESA 100 x 100 мм.

P32A2S2 оснащен двумя портами HDMI 2.0, двумя входами DisplayPort 1.4 и аудиоразъемом 3,5 мм. Технологии низкого синего света и без мерцания снижают нагрузку на глаза, а режимы PIP/PBP позволяют удобно работать с несколькими входами.

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