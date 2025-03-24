В КНР дебютировали портативные проекторы Xgimi Play 6 и Play 6e

Компания Xgimi анонсировала в Китае свои новые портативные проекторы Play 6 и Play 6e, которые идеально подходят для просмотра фильмов на большом экране в удобном формате для путешествий.

Обе модели имеют встроенный 360-градусный стабилизатор и доступны по разумным ценам: Play 6 стоит 2099 юаней (24 000 руб.), а Play 6e — 1799 юаней (20 600 руб.).

Проекторы имеют стильный минималистичный дизайн и размер примерно с чашку, что позволяет легко носить их с собой. Play 6 уже получил награду iF Design Award 2025.

Обе модели используют передовую DLP-технологию и обеспечивают яркость до 600 люмен, поддерживают разрешение 1080p и могут воспроизводить контент в 2K и 4K. Они подходят для использования в ограниченном пространстве благодаря компактным размерам.

Play 6 оснащен аккумулятором на 20 000 мАч, позволяющим воспроизводить видео до 2,5 часа. Play 6e не имеет встроенного аккумулятора, но оба проектора могут работать как Bluetooth-колонки с синхронизированными световыми эффектами.

Обе модели имеют мощные динамики с поддержкой Dolby Audio, обеспечивая качественное звучание. Проекторы работают на базе GMUI 6.0 с процессором MT9, имеют 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также поддерживают множество средств подключения.

Среди дополнительных функций — компенсация движения, поддержка HDR10/HLG и низкий уровень шума всего 28 дБ. Ожидается, что эти проекторы поступят на мировой рынок под брендом MoGo в конце этого года, став отличным выбором для любителей развлечений на большом экране в пути.