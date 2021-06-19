Автомобильный рынок Китая является самым крупным в мире, причем в этом регионе продается самое большое количество электрокаров в мире.

Бывший министр промышленности и информационных технологий Китая на конференции CAAM заявил, что в стране должна быть разработана специальная операционная система для электрокаров. Такое решение позволит повысить свою безопасность в области технологий и транспорта.

Помимо этого, в стране должны разработать собственные микросхемы для электрокаров и других автомобилей, чтобы не зависеть от технологий других стран.

Напомним, в Китае уже есть универсальная ОС, которая способна работать на автомобилях, ее разработчиком является Huawei Technologies.