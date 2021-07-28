Международная корпорация данных сегодня опубликовала новый отчет, в котором представлены данные по поставкам смартфонов на китайский рынок во втором квартале этого года. В нем утверждается, что во втором квартале 2021 года в Китай было отгружено около 78,1 миллиона единиц, что на 11 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, общие поставки на китайский рынок в первой половине этого года составили 164 миллиона единиц, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что Honor вошла в пятерку лучших брендов смартфонов в Китае. Это первое упоминание Honor в отчете после того, как в начале этого года компания отделилась от материнской компании Huawei и стала независимым брендом.

Vivo лидирует на китайском рынке смартфонов во втором квартале этого года с поставками 18,6 миллиона единиц, что составляет около 23,8 процента рынка. На втором месте следует OPPO с 16,5 миллионами единиц и долей рынка 21,1%.

Третий бренд в списке — Xiaomi, которому во втором квартале года удалось отгрузить 13,4 млн устройств в Китае, что составляет 17,2% рынка. Xiaomi недавно был признан вторым по величине брендом смартфонов в мире, обогнав Apple и сразу после Samsung.

Apple удалось отгрузить 8,6 миллиона iPhone во втором квартале 2021 года в Китае и покрыть около 10,9 процента рынка. Honor, дебютировавшая в списке, захватила около 8,9 процента рынка с поставками 6,9 миллиона единиц.

Среди всех этих брендов Xiaomi зарегистрировала самый высокий рост — 47 процентов в годовом исчислении, за которым следует Vivo — 23,6 процента. OPPO выросла на 17,3 процента, в то время как Apple зарегистрировала рост на 17 процентов в Китае.

Источник — Astera.