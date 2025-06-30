В Китае ужесточили правила провоза пауэрбанков на внутренних авиарейсах

Внутри Китая начали изымать пауэрбанки, которые не имеют сертификата 3C — теперь наличие этого документа обязательно для провоза аккумуляторов на внутренних авиарейсах. Все устройства без необходимой маркировки могут быть изъяты и утилизированы из-за риска самовозгорания. Несмотря на то, что новые правила официально действуют только для внутренних перелётов, туристы отмечают, что ограничения затрагивают и транзитные рейсы. Сертификат 3C стал обязательным в 2024 году, поэтому под угрозой изъятия находятся все пауэрбанки, выпущенные до этого времени.