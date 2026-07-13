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В Китае существует индустрия фейковых зеркальных фотоаппаратов

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В Китае действует целая индустрия по производству фейковых зеркальных фотокамер, маскирующихся под известные бренды. Внешне такие устройства копируют оригиналы, однако вместо привычных логотипов вроде Canon на них наносится надпись «Camera», а вместо полноценной системы линз в объективе используются сенсоры от бюджетных смартфонов.

В рекламных описаниях подобных устройств заявляются съемка в разрешении 4K или 8K и мощный зум, однако по факту качество съемки оказывается крайне низким. Единственное, что в этом предложении соответствует действительности, — стоимость, которая не превышает 5000 рублей.

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