В Китае состоялась презентация Moto S50 с Dimensity 7300

Motorola анонсировала свой новый смартфон Moto S50, оснащенный современным чипсетом Dimensity 7-й серии и универсальной камерой с телеобъективом.

Moto S50 имеет 6,36-дюймовый экран с разрешением 1.5K, поддерживающий LTPO и частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, а для защиты данных на экране установлен датчик отпечатков пальцев.

Смартфон работает на чипсете Dimensity 7300, совместно с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2, что обеспечивает высокую производительность. Аккумулятор емкостью 4310 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, позволяя зарядить устройство от 0 до 50% всего за 13 минут, а также беспроводную зарядку на 15 Вт.

Камера Moto S50 включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX896 с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, выполняющую функцию макрообъектива, и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 32 Мп предназначена для качественных селфи.

Смартфон работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello и предлагает поддержку NFC, защиту дисплея стеклом Gorilla Glass и стандарты пыле- и водонепроницаемости IP68. Размеры устройства составляют 154,1 x 71,2 x 8,1 мм, а вес — 170 граммов.

Moto S50 доступен в двух версиях: 12 ГБ + 256 ГБ за 2199 юаней (27 500 руб.) и 12 ГБ + 512 ГБ за 2499 юаней (31 300 руб.). На международном рынке смартфон представлен под брендом Motorola Edge 50 Neo.