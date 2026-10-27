Главная » Новости

В Китае разработали оптический датчик для лидаров с защитой от засветки

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Группа исследователей из Уханя разработала фотодетектор на основе коллоидных квантовых точек, способный регистрировать инфракрасные лазерные импульсы при интенсивном фоновом освещении. О работе 27 октября рассказало издание Space Media Network.

Устройство предназначено для лидаров, использующих лазерное излучение с длиной волны 1550 нанометров. Такие системы применяются для измерения расстояний и построения трехмерных моделей окружающего пространства, в том числе в робототехнике и автономном транспорте.

В новой конструкции используются два последовательно соединенных фотодиода на основе квантовых точек селенида свинца. Такая схема позволяет ослаблять влияние видимого света, сохраняя чувствительность к нужному инфракрасному диапазону.

Во время лабораторных испытаний датчик продемонстрировал время отклика около одной наносекунды. При сильной фоновой засветке он сохранял 97,9% интенсивности полезного импульсного сигнала.

Авторы считают, что технология может стать альтернативой более дорогим детекторам на основе арсенида индия-галлия. Однако преимущество по стоимости пока не подтверждено промышленными испытаниями.

Исследование опубликовано в Light: Science & Applications. Первоначальный научный анонс вышел 25 октября. До коммерческого внедрения разработчикам предстоит решить задачи производства массивов датчиков и интеграции с электроникой.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

*Корпорация Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.