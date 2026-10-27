В Китае разработали оптический датчик для лидаров с защитой от засветки

Группа исследователей из Уханя разработала фотодетектор на основе коллоидных квантовых точек, способный регистрировать инфракрасные лазерные импульсы при интенсивном фоновом освещении. О работе 27 октября рассказало издание Space Media Network.

Устройство предназначено для лидаров, использующих лазерное излучение с длиной волны 1550 нанометров. Такие системы применяются для измерения расстояний и построения трехмерных моделей окружающего пространства, в том числе в робототехнике и автономном транспорте.

В новой конструкции используются два последовательно соединенных фотодиода на основе квантовых точек селенида свинца. Такая схема позволяет ослаблять влияние видимого света, сохраняя чувствительность к нужному инфракрасному диапазону.

Во время лабораторных испытаний датчик продемонстрировал время отклика около одной наносекунды. При сильной фоновой засветке он сохранял 97,9% интенсивности полезного импульсного сигнала.

Авторы считают, что технология может стать альтернативой более дорогим детекторам на основе арсенида индия-галлия. Однако преимущество по стоимости пока не подтверждено промышленными испытаниями.

Исследование опубликовано в Light: Science & Applications. Первоначальный научный анонс вышел 25 октября. До коммерческого внедрения разработчикам предстоит решить задачи производства массивов датчиков и интеграции с электроникой.