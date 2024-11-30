В Китае прошла презентация смартфонов Vivo S20 и Vivo S20 Pro

Компания Vivo анонсировала новые смартфоны серии S20, которые станут конкурентами моделям Oppo Reno 13 и Redmi K80. Серия включает две модели: S20 и S20 Pro.

Обе модели оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, что обеспечивает яркое изображение и плавный интерфейс. S20 имеет плоский экран, а S20 Pro — изогнутый с четырьмя краями. Максимальная яркость достигает 4500 нит, что позволяет легко использовать устройства на ярком свете.

Смартфоны представлены в различных цветах, включая «Золотое перо феникса» и «Пурпурный воздух Востока». Они имеют тонкий корпус и удобную эргономичную форму.

По производительности S20 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а S20 Pro — на MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечивает высокую производительность в играх и ресурсоёмких задачах.

Камеры обеих моделей также впечатляют: S20 имеет двойную камеру с основным 50-МП датчиком, а S20 Pro — тройную систему с 50-МП основным, 50-МП сверхширокоугольным и 50-МП телеобъективом с 3-кратным зумом. Оба устройства оснащены фронтальной 50-МП камерой.

Что касается автономности, S20 имеет аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, а S20 Pro — 5500 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Смартфоны доступны для предварительного заказа в Китае, продажи начнутся 6 и 12 декабря. Цены варьируются от 2299 юаней (около 317 долларов США) для базовых конфигураций до 3999 юаней (примерно 551 доллар США) для более продвинутых моделей S20 Pro.