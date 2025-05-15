В Китае представлены Oppo Reno 14 и 14 Pro с батареями на 6000 мАч

Компания Oppo официально представила в Китае новые смартфоны Reno 14 и Reno 14 Pro. Обе модели получили OLED-дисплеи, процессоры MediaTek и аккумуляторы большой емкости, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Базовая версия Reno 14 оснащена 6,59-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Смартфон получил корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью, а также степень защиты IP66/68/69. Устройство весит 187 граммов и имеет толщину 7,32 мм.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8350, поддерживаемый оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Доступны конфигурации от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Для охлаждения используется нанокристаллический радиатор, который, по заявлению компании, втрое эффективнее графитовых аналогов.

Камеры включают в себя основной 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным зумом. Фронтальная камера также на 50 МП. Среди функций — поддержка Live Photo, обработка 4K HDR и «эффект CCD» для создания более выразительных снимков.

Смартфон работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15. Среди программных возможностей — разделение экрана, плавающие окна и помощник Xiaobu AI, предлагающий интеллектуальные подсказки, генерацию текста и поиск по контексту.

Reno 14 Pro получил увеличенный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с теми же параметрами и работает на чипсете MediaTek Dimensity 8450. Модель отличается цельным стеклянным корпусом и доступна в трёх цветах: Reef Black, Mermaid и Calla Lily Purple.

Тройной блок камер идентичен младшей версии. Pro-модель поддерживает не только проводную зарядку 80 Вт, но и беспроводную на 50 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 6200 мАч. Программные функции совпадают с теми, что доступны в Reno 14.