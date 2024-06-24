В Китае представлен улучшенный среднебюджетный Honor Play 60 Plus

Honor анонсировала свою новую модель смартфона Honor Play 60 Plus в Китае, заменяющую предыдущую версию Honor Play 50 Plus. Новый телефон получил ряд обновлений и новых функций, делающих его привлекательным для потребителей.

Honor Play 60 Plus оснащен 6,77-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ 720 x 1610 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей, а на задней панели установлены две камеры: основная 50-мегапиксельная и вторичная 2-мегапиксельная.

В качестве процессора используется Snapdragon 4 Gen 2. Несмотря на то, что Honor Play 60 Plus относится к среднему классу, он оснащен 12 ГБ оперативной памяти и может похвастаться до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Также в устройстве установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 с Magic OS и предлагает 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Он также обладает функциями, такими как боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и защита от пыли и воды по классу IP64. Honor Play 60 Plus также имеет сертификацию Swiss SGS на устойчивость к падению и сжатию с рейтингом 5-звезд.

Новинка доступна в двух вариантах: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Цены составляют 1499 юаней (18 тыс. руб.) и 1699 юаней (20,5 тыс.руб.) соответственно. Honor Play 60 Plus предлагается в трех цветах: Phantom Night Black, Moon Shadow White и Wonderland Green.