В Китае представлен лимитированный Motorola moto X50 Ultra Soft Peach

Motorola представила в Китае специальную ограниченную серию телефона moto X50 Ultra в новом цвете Soft Peach. Этот телефон является вариантом moto X50 Ultra, который был представлен только в прошлом месяце.

moto X50 Ultra — это умный телефон с искусственным интеллектом, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и персональным агентом искусственного интеллекта Lenovo Xiaotian. У него есть 6,7-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712 x 1220 пикселей. Внутри устройства 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Особенностью модели moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition является впечатляющая камера. Она включает 50-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру JN1, а также 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением и возможностью 100-кратного цифрового зума. Кроме того, модель оснащена технологией AI adaptive anti-shake для стабилизации изображений.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, и он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Телефон оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и поддерживает Wi-Fi 7.

Motorola Moto X50 Ultra имеет металлическую среднюю рамку и корпус из дерева и стекла. Толщина телефона составляет 8,5 мм, а вес — 197 грамм. Он также имеет сертификат защиты от пыли и воды IP68.

Лимитированная серия moto X50 Ultra Soft Peach уже поступила в продажу. Moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition доступен только в конфигурации 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Его цена составляет 4699 юаней (649 долларов США).