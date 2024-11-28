В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Китайская компания 8849 представила новый 5G-планшет Tank Pad, который оснащен DLP-проектором и фонарем на 800 люмен.

Tank Pad соответствует стандартам MIL-STD-810H и имеет защиту от воды и пыли IP68 и IP69K. Проектор может демонстрировать изображение на расстоянии до 3,8 м, а яркость в 100 люмен подходит для слабого освещения.

Основной дисплей имеет диагональ 10 дюймов и частоту обновления 120 Гц. Аккумулятор планшета емкостью 21 000 мАч поддерживает обратную зарядку, что позволяет подзаряжать другие устройства.

Внутри установлен 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Устройство работает на Android 14 и поддерживает две SIM-карты.

Планшет также имеет основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 32 Мп, а для ночной съемки предусмотрен яркий светодиод.

Кроме того, он оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, стереодинамиками и функцией NFC для бесконтактных платежей. Tank Pad предлагается по цене $999, но на AliExpress его можно приобрести за $500.