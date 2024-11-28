Главная » Новости

В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Китайская компания 8849 представила новый 5G-планшет Tank Pad, который оснащен DLP-проектором и фонарем на 800 люмен.

В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Tank Pad соответствует стандартам MIL-STD-810H и имеет защиту от воды и пыли IP68 и IP69K. Проектор может демонстрировать изображение на расстоянии до 3,8 м, а яркость в 100 люмен подходит для слабого освещения.

Основной дисплей имеет диагональ 10 дюймов и частоту обновления 120 Гц. Аккумулятор планшета емкостью 21 000 мАч поддерживает обратную зарядку, что позволяет подзаряжать другие устройства.

В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Внутри установлен 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Устройство работает на Android 14 и поддерживает две SIM-карты.

В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Планшет также имеет основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 32 Мп, а для ночной съемки предусмотрен яркий светодиод.

Кроме того, он оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, стереодинамиками и функцией NFC для бесконтактных платежей. Tank Pad предлагается по цене $999, но на AliExpress его можно приобрести за $500.

В Китае представили планшет-проектор Tank Pad с 5G и огромной батареей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.