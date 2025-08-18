В Китае представили ИИ для правовой помощи на основе 200 млн дел

Китай официально присоединился к развитию специализированных правовых ИИ-систем. В прошлую пятницу исследователи представили «Xiao Baogong Legal Content Model» — искусственный интеллект, обученный на более чем 200 миллионах судебных решений и 4,2 миллионах нормативных актов. Это первая в стране крупномасштабная вертикальная модель для правовой сферы и новый этап использования ИИ в юридических услугах.

Модель построена по принципу «двойного двигателя», объединяющего общую языковую модель с узкоспециализированной системой по китайскому праву. В неё интегрированы правовые графы знаний и методы Retrieval-Augmented Generation (RAG), позволяющие отслеживать источники и обоснование выводов в конкретных документах и прецедентах.

Система уже получила регистрацию алгоритма в Киберпространственной администрации Китая, что позволяет её использование в реальных условиях. В числе практических применений рассматриваются пересмотр административных решений, надзор за прокурорской деятельностью и проверка соответствия контрактов законодательству.

Главная цель проекта связана с расширением доступа к правовой помощи. В стране существует значительный дисбаланс: 700 тысяч практикующих юристов сосредоточены в восточных городах, тогда как в западных и сельских регионах многие районы остаются без юридических услуг. ИИ способен предоставлять базовые консультации и анализ документов, потенциально уменьшая разрыв в доступе к правовой поддержке.

Однако остаются вопросы о точности работы системы. Правовые ИИ имеют тенденцию генерировать правдоподобные, но ошибочные ссылки на законы и прецеденты. Разработчики утверждают, что их подход с графами знаний и проверяемыми ответами снижает этот риск. Ещё одной задачей остаётся учёт нюансов права, где важно учитывать контекст и оценивать интересы, что иногда даже для специалистов вызывает разногласия. Динамический механизм обучения модели позволяет ей совершенствоваться на основе обратной связи из практики.

Запуск модели на конкурсе «Xiao Baogong Cup» и проведение форума по лабораториям ИИ + право демонстрируют, что проект выходит за рамки академического эксперимента и направлен на реальное применение. Насколько эффективен будет такой вертикальный подход по сравнению с использованием универсальных моделей для специализированных задач, покажет практика.

Китайский опыт подчёркивает растущую глобальную конкуренцию в применении ИИ для общественно значимых сервисов.